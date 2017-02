Bereits mehrere Veröffentlichungen zum Thema

Der Autor Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener, geb. 1968 in Aachen, lebt in Roetgen. Er studierte Germanistik, Geschichte, Mathematik, Philosophie, und Wissenschaftsgeschichte der arabischen Sprache in Aachen, Hamburg, Leipzig, Jena und Tunis. Derzeit ist er außerplanmäßiger Professor am Institut für Germanistik der Universität Leipzig und Professor an der Universität Tyrnau/Slowakei sowie an der Universität Aussig/Tschechische Republik.

Im Jahr 2002 erhielt er den Theodor-Frings-Preis der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Der vorliegende Band „Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus“ ergänzt seine vorangegangenen Werke „Spuren germanischer Mythologie in der deutschen Sprache“ und „Sprache des Rechtsextremismus“.