Roetgen.

Die Vereine in der Gemeinde Roetgen werden in diesem Jahr nicht in den Genuss der Sportpauschale in Höhe von 40.000 Euro kommen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bei sechs Enthaltungen der CDU beschlossen, die Mittel bis zum Jahr 2018 anzusparen und dann erneut über deren Verwendung zu beraten.