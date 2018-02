Nordeifel - Spirituelle Wildnistage für Männer im Nationalpark Eifel

Nordeifel. „Wildnistage für Männer“ bietet die Nationalparkseelsorge Eifel mit dem Fachbereich Männerarbeit des Bischöflichen Generalvikariats sowie der Akademie des Bistums Aachen vom 31. Mai bis zum 3. Juni an. Die Anmeldung hat begonnen.

In der Einladung heißt es: „Drei Tage und Nächte Natur pur. Es gibt kein vorgesehenes Programm. Das Leben im Wald zu organisieren und zu gestalten, ist Programm genug.“ Es geht um die Teilnehmer und ihr Leben, um die eigene Ausrichtung und Spiritualität.

Die Wildnistage beginnen am Donnerstag, 31. Mai, um 12 Uhr und enden am Sonntag, 3. Juni, um 13 Uhr. Um Anmeldungen wird bis zum 20. April gebeten.

Infos und Anmeldung im Generalvikariat per E-Mail an abt.13@bistum-aachen.de oder per Telefon unter 0241/452416 oder bei der Nationalparkseelsorge, Georg Toporowsky, E-Mail: georg.toporowsky@bistum-aachen.de, Telefon 02444/5759987.