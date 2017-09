Spielerisch-sportliches Angebot für Drei- bis Sechsjährige

Roetgen. Die Infoveranstaltung zu „Kibaz – Kinderbewegungsabzeichen NRW“ für Drei- bis Sechsjährige findet am heutigen Dienstag, 5. September, 20 Uhr, in Roetgen statt.

Kinder schon früh und spielerisch für Bewegung und Sport begeistern, das ist eine der Grundphilosophien, die sich der TV Roetgen mit seinem breiten Angebot auf die Fahnen geschrieben hat. Am Freitag, 13. Oktober, zwischen 16 und 18 bietet der TV-Roetgen mit Unterstützung des Landessportbundes nun die Möglichkeit an, das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) NRW für Drei- bis Sechsjährige zu erwerben.

Das Kibaz ist ein innovatives Bewegungsangebot, dass die Kinder spielerisch und altersentsprechend für Bewegung, Spiel und Sport gewinnen soll. Zehn Bewegungsstationen in Form eines Parcours rund um das Laufen, Springen, Rollen, Werfen, Balancieren und Kreativsein werden ohne Druck und ohne Zeitbegrenzung durchlaufen.

Das Kibaz soll vor allem Spaß machen, nicht aber Leistungen messen. Wer interessiert ist, ist zur Infoveranstaltung im Jugendkommunikationsraum in der Turnhalle des TV-Roetgen, Rosenthalstraße 38, oder am 13. Oktober direkt zur Veranstaltung in der Turnhalle eingeladen.