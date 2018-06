Simmerath - Spaß steht in der Tanzwerkstatt an oberster Stelle

Simmerath. Die Tanzwerkstatt Simmerath hat noch Plätze frei beim Disco-Fox für Fortgeschrittene und beim Paartanz für Anfänger.

Über 80 Paare tanzen inzwischen in vielen verschiedenen Kursen und werden dabei vom einzigen Profi-Tanztrainerpaar in der Nordeifel trainiert. Conny und Ralf Kraszkiewicz sind seit 30 Jahren Tanzlehrer, besitzen in Aachen eine eigene Tanzschule und begeistern seit elf Jahren die Paartänzer in der Tanzwerkstatt.

Aktuell sind noch einige Plätze frei. Dienstags abends von 21 bis 22 Uhr läuft der Kurs Disco-Fox für Fortgeschrittene. Wer den Grundschritt und einige Drehungen bereits beherrscht, ist hier genau richtig. Woche für Woche wird an neuen Figuren und einem immer eleganteren Stil gearbeitet. Disco-Fox ist der Klassiker und hier kann man ihn perfektionieren.

Sonntags von 19 bis 20 Uhr findet ein Paartanzkurs für Anfänger und leicht Geübte oder Wiedereinsteiger statt. Ob Cha-Cha, Walzer, Tango oder Disco-Fox – hier lernt man die Grundschritte und erste Drehungen. Neben den reinen Tanzschritten steht aber auch der Spaß beim Trainerpaar an oberster Stelle.

Vorbeikommen und mitmachen

Wer mit viel Spaß und guter Laune richtig gut tanzen lernen will, ist in der Tanzwerkstatt herzlich willkommen.

Interessierte können gerne jederzeit zu den oben genannten Zeiten vorbeikommen und mitmachen. Alle Informationen zum Verein gibt es im Internet.