Roetgen.

Nachdem schon die Raiffeisenbank ihre Filiale in Roetgen an die Bundesstraße verlegt hat, plant die Sparkasse nun ähnliches. An der Bundesstraße soll in Höhe des Zebrastreifens auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Aachen zwischen der Eisdiele und der Post ein neues Bankgebäude entstehen.