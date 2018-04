Simmerath - Spannende Lesung: Urologe überzeugt mit „Lachverstand“

Simmerath. „Give Pies a chance!“ Dieser Aufforderung von Dr. Christoph Pies höchstpersönlich waren die Gemeindebücherei Simmerath und die „Freunde fürs Lesen“ mutig gefolgt und hatten den Mediziner zu einer Lesung aus seinem Buch „Was passiert beim Urologen?“ eingeladen. Mutig war dieses Unterfangen, weil ein solches Thema eher ungewöhnlich für eine Bibliotheksveranstaltung ist. Das Besucherecho zerstreute jedoch alle Zweifel.

Die Frage, was es mit der Urologie innerhalb der Medizin auf sich hat, kümmert uns normalerweise recht wenig. Manche machen sogar einen Bogen um dieses Mysterium, aber eben nur so lange, bis es an unsere Tür klopft und Einlass begehrt. „Wir kriegen sie alle!“ heißt es an einer Stelle im „Enthüllungsbuch für Sie & Ihn“, was aber nicht als Drohung gemeint ist.

Das Buch bietet einen Streifzug durch das Fachgebiet der Urologie mit sachlichen Infos zur Tabuzone der Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane. Der Autor äußert sich zur Familienplanung, fordert eine Jungensprechstunde sowie eine empathische Kommunikation zwischen Arzt und Patient, um Ängste und Schamgefühle abzubauen.

Christoph Pies, der als Urologe in Stolberg praktiziert, möchte mit viel „Lachverstand“ unterhalten und aufklären. Und so war auch seine Lesung mit Humor und vielen Wortspielen gewürzt, wenn er aus seinem Sprechstunden-Alltag erzählte.

Auch wenn da von „Spiegeleiern“ und von der Sportart „Sauna“ die Rede war oder ein Patient zitiert wurde mit der Feststellung „Meine Frau ist schwanger. Ich liebe sie trotzdem“, blieb der sympathische Frauen- und Männerversteher trittsicher auf der Gratwanderung entlang von schmunzelnd respektvollem Witz. Dies honorierte das Publikum mit Lachen und Applaus.

Als nächste Veranstaltung im Bücherei-Programm steht das Literaturcafé mit Kurt Lehmkuhl am Sonntag, 15. April, 16 Uhr. Einlass zu Kaffee, Tee und Gebäck ist ab 15.30 Uhr.

Karten zu 5 Euro sind in der Gemeindebücherei erhältlich.