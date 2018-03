Simmerath - Soziale Einrichtungen auf dem Platz

Simmerath. Das Hallenfußballturnier 2018 des Paritätischen ABK-Hilfswerk gemeinn. e.V. findet am Samstag, 10. März, 10-15 Uhr in der Sporthalle der Sekundarschule Nordeifel, Simmerath statt. Seit fast drei Jahrzehnten lädt das Paritätische ABK-Hilfswerk gemeinn. e.V. jährlich befreundete soziale Einrichtungen zu einem bereits zur Tradition gewordenen Hallenfußballturnier nach Simmerath ein.

In diesem Jahr kämpfen 8 Mannschaften um die begehrten Pokale. Dabei treten durchaus Teams aus der erweiterten Region an und so meldeten in diesem Jahr folgende 8 Mannschaften: Die Betreuungseinrichtungen Aachener Verein, Förderverein Eschweiler und die Lebenshilfe Kall betreuen Menschen mit Behinderung in unterschiedlichen Wohnformen. Die Nordeifelwerkstätten aus Zülpich/Ülpenich und die Prodia Kolping gGmbH aus Aachen sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung und stellen ebenfalls je ein Team.

Neben dem Gastgeber mit einer wohnheimübergreifenden Mannschaft des ABK-Hilfswerks nimmt außerdem Borussia Lindenthal-Hohenlind aus Köln mit gleich zwei Mannschaften teil. Letztere bilden schon seit Jahren in ihrem Verein eine gemischte Mannschaft von Menschen mit und ohne Behinderung und dürfen daher als Vorreiter der Inklusion im Freizeitbereich gelten. Interessierte Zuschauer und Fans sind herzlich eingeladen das bunte Treiben in der Sporthalle der Sekundarschule Simmerath zu unterstützen. Das Turnier am Samstag, 10. März beginnt um 10 Uhr, das Endspiel ist für 14.45 Uhr geplant. In einer kleinen Caféteria sorgen Mitarbeitende und Bewohner des ABK-Hilfswerks mit Kaffee und Kuchen, heißen Würstchen, belegten Brötchen und alkoholfreien Getränken für das leibliche Wohl von Spielern und Besuchern.

Mitarbeitende und Bewohner des ABK-Hilfswerks freuen sich über jeden Besuch und wünschen sich reges Interesse für das Turnier. Das ABK-Hilfswerk betreibt in der Nordeifel 4 Wohnheime (Kesternich - Schöne Aussicht, Strauch, Rollesbroich, Heimbach) und eine Trainingswerkstatt (Schmidt) sowie ein Angebot des ambulant betreuten Wohnens und ein Integrationsunternehmen im Bereich des Handwerksservice.