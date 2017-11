„Soundtrack unseres Lebens“: Mützenicher produziert Hörspiel

Mützenich. Seit vielen Jahren betreibt der Mützenicher Musiker und Produzent Dirk Neuß die OnLine-Studios im Dorf am Venn. Und hat dabei eigentlich immer mit Künstlern zu tun, deren Musik er aufnimmt, arrangiert und produziert. Nun hat er sein erstes eigenes Hörbuch veröffentlicht – mit dem Titel „Soundtrack unseres Lebens“.

In dem gut anderthalbstündigen Hörbuch geht es in erster Linie um das, was die große Leidenschaft von Dirk Neuß ist: der Klang, die Musik, das Hören.

Schon länger hat er sich mit der Geschichte und den Besonderheiten alles Hörbaren beschäftigt. Als Dozent an der FH Aachen und an der ARD/ZDF-Medienakademie in Nürnberg geht es in seinen Seminaren auch stets zentral um Sound, Sounddesign und Hören im Allgemeinen.

Gerade in seinen Vorlesungen an der FH stellte der Mützenicher Tontechniker immer wieder fest, mit welcher Begeisterung die Studenten den Ausführungen und vor allen Dingen den zahlreichen Klangbeispielen folgten. Die Idee, dies auch einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen, stand so schon länger im Raum.

Sein langjähriger Freund und Radiokollege, der deutschlandweit bekannte Moderator, TV-Produzent und Coach Patrick Lynen (www.patricklynen.net) brachte Dirk Neuß Anfang des Jahres auf die Idee zu einem Hörbuch. Und bot die Veröffentlichung in Lynens eigenem Hörbuchverlag an, über den inzwischen zahlreiche Produktionen bei führenden Hörbuchportalen wie Amazon und Audible zu beziehen sind.

Über Ostern entstanden dann die ersten Textentwürfe, im Sommer die Aufnahmen, und Ende September fanden die finalen Bearbeitungen und Mischungen im Mützenicher Studio statt.

Seit Anfang November ist „Soundtrack unseres Lebens“ nun als Hörbuch-Download erhältlich.In dem gut 100 Minuten langen Hörbuch reist man mit dem Autor, der das Buch auch selber spricht, durch eine Hörwelt, die das Leben begleitet, von den ersten Hörmomenten im Mutterleib bis zum beeinträchtigten Hören im hohen Alter.

Das Hörbuch wird bereichert durch zahlreiche Soundcollagen, Klangbeispiele und atmosphärische Sound- und Musikbrücken. Die Musik stammt dabei ebenfalls von Dirk Neuß. Es sind Titel, die er unter dem Künstlernamen Derek Lion (www.dereklion.de) bereits seit einigen Jahren veröffentlicht, und die den ruhigen, entspannenden Gesamtcharakter des Hörbuches unterstützen.

Das ist auch das erklärte Ziel des Autors: Entspannt das Gehörte auf sich wirken zu lassen. Es gibt sogar einen meditativen Teil im Buch, in dem man eine kleine Klangreise über sommerliche Wiesen und Wälder unternimmt und sich zu Klangschalen-Klängen – Dirk Neuß ist auch ausgebildeter Klang-Therapeut – zurücklehnen kann.

Der „Soundtrack des Lebens“ ist nur als Download erhältlich, und zwar bei Amazon direkt über diesen Link: http://amzn.to/2hB7dpK