Auftrieb für den Tourismus und emotionale Debatten ausgelöst

Als die Sommerbobbahn eröffnet wurde galt sie als die längste in Deutschland. „Wir haben im Monat 15.000 Besucher. Das ist weit mehr, als wir uns für den Anfang erträumt haben“, schwärmte Gesellschafter Günter Poick im Juni 1978. Er war einer der vier Gesellschafter, die das Sportzentrum ins Leben riefen.

Geplant war, neben vielen anderen Angeboten, auch eine Rollschuhbahn, die im Winter als Eislaufbahn dienen sollte. Der Kreis Aachen hatte damals Unterstützung beim Bau der Anlage in Höhe von rund 45.000 DM zugesagt.

Das Wintersportzentrum und die Sommerbobbahn verliehen dem Tourismus im Dorf deutlichen Auftrieb. 1980 wurden in Rohren 4100 Übernachtungen registriert. Bis 1982 stieg diese Zahl um 80 Prozent auf 7550 Übernachtungen.

Es gab aber auch Kritik und es wurde heftig diskutiert: „Die Parkplatzprobleme in Rohren müssen so gelöst werden, dass die Bürger durch den mitunter starken Besucherandrang nicht über Gebühr belastet werden. Dies forderte nun der Vorsitzende des Monschauer Fremdenverkehrsausschusses, Hans Georg Weiss“, ist in den Eifeler Nachrichten vom 14. Februar 1980 zu lesen. Am 10. März 1980 lautet die Überschrift in der Eifeler Volkszeitung „Rohrener Bürger wollen ihren Dornröschenschlaf beibehalten“.

Im Artikel selbst ist zu lesen: „Es war eine angespannte und schwierige Bürgerversammlung, zu der sich die Rohrener Einwohner und ein Gros des Monschauer Stadtrates im Saal Warbel versammelt hatten. Bei zuweilen dramatischer, jedoch nie unkontrollierter Stimmung bemühten sich Stadtdirektor Etschenberg und Kreisbaudirektor Flögel, die Überlegungen des Landesplanungsausschusses und des Planungsbüros der Stadt Monschau zur gezielten, kontrollierten Erweiterung des Sport- und Erholungszentrum Rohren den Bürgern zu erläutern und zu rechtfertigen. Es entfachte sich eine sehr emotionale Debatte, bei der die Rohrener nie Zweifel daran ließen, dass sie sich mit dem neuen Bebauungsplan rechtlich übergangen und auf lange Frist vager Fremdenverkehrsentwicklung preisgegeben sähen.“

Die Kritik wurde im Laufe der Jahre weniger und wurde nur noch an den Wintertagen laut, wenn der ganze Ort zugeparkt wurde. Heute gehören das Wintersportzentrum und die Sommerbobbahn zu Rohren wie der Weihnachtsmarkt zu Monschau.