Sommerabendkonzert des Kammermusikkreises Simmerath mit Harfe

Eifel. Kurz vor den Sommerferien, am Samstag, 8. Juli, lädt der Kammermusikkreis Simmerath um 20 Uhr zum Sommerabendkonzert in die Aula des St.-Michael-Gymnasiums (MGM) in Monschau ein. Der Kammermusikkreis spielt, unterstützt von Musikern des Ensemble East Belgica aus Eupen und verschiedenen Bläsern sowie einer Pauke, zwei Werke von Ludwig van Beethoven.

Die Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Promethäus“ und die Sinfonie Nr. 1 in C-Dur. Als reines Streicherwerk wird eine Sonate von Gioachino Rossini aufgeführt. Highlight des Abends wird das Harfenkonzert von Georg Friedrich Händel in B-Dur. Solistin ist die 16-jährige Lea Pleines, Schülerin des MGM. Nachdem sie schon im Kindergartenalter ihre Liebe für die Harfe entdeckte, hat sie seit sieben Jahren Unterricht und war bereits mehrfach erfolgreich bei „Jugend musiziert“.

Neben dem Harfenkonzert wird sie noch einen solistischen Beitrag spielen. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro an der Abendkasse, 10 Euro im Vorverkauf, für Jugendliche reduziert. Vorverkauf bei allen Mitgliedern des Kammermusikkreises sowie im Internet. Das Konzert wird am Sonntag, 9. Juli, um 16.30 Uhr in der Citykirche in Aachen wiederholt.