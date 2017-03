Sol B kommt mit frischen Liedern ins MuK nach Konzen

Konzen. Drei Jahre ist es her, dass Sol B, die Band um den Keyboarder und Sänger Bertram Model, zuletzt in der Eifel von sich reden machte. Jetzt ist sie wieder da in der aktuellen Besetzung mit Nadine Palm (Gesang), Thomas Kreutz (Schlagzeug) und Walter Schreiber (Bass, Gitarre, Trompete).

Bei ihrem letzten Konzert begeisterte die Band mit Liedern des Altmeisters Bob Dylan das Publikum, am 1. April präsentiert Sol B nun ihr neues Programm mit dem vielversprechenden Titel „Tausend Lieder“. Beginn ist um 20 Uhr im MuK in Konzen. Dabei wird die Band ausschließlich eigene Songs ihres Bandleaders spielen, die in den letzten eineinhalb Jahren entstanden sind.

Der Komponist beschreibt seine Songs so: „Musikalisch sind die Lieder irgendwo zwischen Bob Dylan und Franz Schubert angesiedelt, inhaltlich blicken die Texte mal witzig-ironisch auf die Welt um uns herum, mal führen sie den Hörer in die Abgründe des menschlichen Seelenlebens. Es sind Songs zum Zuhören und Sich-überraschen-lassen.“ Unverändert ist der besondere Sound von Sol B geblieben, so dass sich die Zuhörer auf gefühlvollen Soul-Pop-Jazz freuen können.

Die Karten kosten 7 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse, ermäßigt 3 Euro. Karten gibt es bei den Mitgliedern der Band sowie mittwochs von 19 Uhr bis 19.30 Uhr im MuK, Konrad-Adenauer-Straße 2 in Konzen.