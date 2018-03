Rurberg - Skulpturen und Malereien: Arbeiten eines Sommers in Italien

Rurberg. Die Roetgener Galerie Einmalich zeigt ab Sonntag Arbeiten des Künstlerehepaars Johanna und Peter Buchholz. Die ausgestellten Skulpturen und Malereien sind im letzten Jahr auf ihrem Sommerwohnsitz Corte Gandazza in der Nähe von Mantua in Oberitalien entstanden. Fasziniert von der einzigartigen Landschaft mit dem größten Fluss Italiens, dem Po, bewohnen die Künstler dort ein altes Gehöft aus dem 16. Jahrhundert.

In den Bildern von Johanna Buchholz scheint die Wärme und Atmosphäre der Gegend gespeichert zu sein. Ihre Motive sind überwiegend formatfüllende Vasen und Amphoren. Teilweise vor einem landschaftlichen Hintergrund, der Po-Ebene angeordnet oder mit pflanzlichen Elementen kombiniert. Durch die von ihr bevorzugte Maltechnik, der Gouachemalerei entsteht eine matte Oberfläche ohne Lichtreflexe und vermittelt so eine verhaltene, gebrochene Farbigkeit.

Kopfstudien aus Stahl

Peter Buchholz zeigt Kopfskulpturen, die aus Stahlblech geformt, getrieben und geschweißt sind. Mit diesen Kopfstudien hat der Künstler für sich künstlerisches Neuland betreten. Die hier gezeigten sind angelehnt an eine wissenschaftliche Untersuchung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo versucht wurde, anhand der Kopfform den Charakter des Menschen zu ergründen.

Buchholz schuf in reduzierter Formgebung unterschiedliche Charakterköpfe, die alle einen spezifischen Ausdruck besitzen. Bei der Herstellung seiner Skulpturen arbeitet der Künstler ohne vorherige konkrete Vorstellung sondern lässt sich beim Entstehungsprozess von seiner bildhauerlichen Erfahrung leiten.

Die Vernissage findet am Sonntag, 4. März, ab 11 Uhr bis 18 Uhr statt. Zur Vernissage spielen Gerd Pagnia, Gitarre, und Jogi Weidhaas-Schwarz, Flöte. Weitere Öffnungszeiten sind: 11. und 18. März, 14 bis18 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung. Die Galerie Einmalich befindet sich in der Greppstraße 35a in Roetgen, Telefon 02471/ 4597.