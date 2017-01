Rohren.

„Es lohnt sich einfach nicht mehr.“ Gerne sagt Manfred Stein, seit fünf Jahren Pächter und Betreiber des Wintersportzentrums in Rohren, diesen Satz nicht. Denn mit großen Hoffnungen hatte er Skilift, Abfahrts- und Rodelhänge und den Verleih der Wintersportausstattung am Rohrener Kluckhang vor dem Winter 2011/12 übernommen und in den Folgejahren viel Zeit und Geld in das Sportzentrum gesteckt.