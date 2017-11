Skilift in Monschau vor dem Aus: Am Jahresende ist Schluss

Monschau.

Für den großen Skilift in Monschau-Rohren ist das Ende in Sicht. Die über 40 Jahre alte Anlage müsste dringend erneuert werden, doch die Investition ist den Betreibern zu hoch. Der Betrieb soll deshalb zum Jahresende eingestellt werden. Das Aus für den Lift bedeutet gleichzeitig das Aus für die Sommerrodelbahn: Am Sonntag rutschte zum letzten Mal ein Bob die Bahn hinunter.