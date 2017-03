Skat in Rohren: Kirch siegte, Donnerstag neues Turnier

Rohren. Zum „Schwarze-Sau-Turnier“ am Donnerstag lädt die Schützenbruderschaft Rohren ab 19.30 Uhr Skatfreunde ins Schützenhaus ein. Gespielt wird an drei oder vier Tischen zu je 20 Spielen und drei Durchgängen.

Traditionsgemäß wurde auch an den ersten drei Sonntagen nach Karneval unter Leitung von Ehrenbrudermeister Bruno Gerhards Skat im Schützenhaus gespielt. Die Beteiligung war mit 49 Spielern zufriedenstellend. Die jüngere Generation fehlte. In diesem Jahr wurden 161 Spiele verloren á 1 Euro.

Das zusammen gekommene Geld fließt zur einen Hälfte dem Kindergarten Rohren zu, zur anderen dem Kinderkarneval in Rohren. Tagessieger wurden am 1. Spieltag Josef Förster, am 2. Spieltag Andreas Hermanns und am 3. Spieltag Robert Lauscher.

Gesamtsieger wurde Roland Kirch mit 4509 Punkten. Kirch freute sich sehr über seinen Erfolg, der erst im letzten Drittel entschieden wurde.