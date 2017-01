Singender Hirte übergibt Rekordspende

Höfen.

Nachdem er acht Wochen lang als singender Hirte in der großen Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche im Einsatz war, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln, hat Reiner Jakobs am Sonntag gemeinsam mit seinen Helfern die Summe von 72.350 Euro übergeben.