Simmerath - Simmerather Pilger bei Buswallfahrt auf Friedenssuche

Simmerath.

Rund 140 Teilnehmer konnte der Präfekt der Simmerather Kevelaer-Bruderschaft, Christian Haas, zur Wallfahrt am vergangenen Sonntag begrüßen. Die Gläubigen hatten sich aus verschiedenen Orten der GdG in drei Bussen zusammengefunden zur 205. Marien-Wallfahrt nach Kevelaer am Niederrhein, unter dem Motto: „Suche Frieden“.