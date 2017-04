Simmerath.

Geht es im Zentralort Simmerath um die Ausrichtung des Maifestes, ist das Geloog immer ganz vorne mit dabei. Seit vielen Jahren richtet der Junggesellenverein mit seinen knapp 40 Mitgliedern neben der alljährlichen Kirmes auch das Maifest aus, stellt den Baum auf dem Dorfplatz auf und schmückt ihn. Am kommenden Sonntag ab 20 Uhr ist es wieder so weit am Simmerather Musikpavillon.