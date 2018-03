Simmerath - Simmerath strahlt in neuem Laternenlicht

Bezahlt gemacht nach 14 Jahren

Die gesamte Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Simmerath auf LED kostet rund 1,4 Millionen Euro. Durch die erzielte Energieeinsparung von mehr als 50 Prozent und einer Einsparung bei den Betriebskosten um 35 000 Euro jährlich, wird sich die Umrüstung in rund 14 Jahren bereits bezahlt gemacht haben. Hinzu kommt der Umweltfaktor wie auch die Tatsache, dass von den gesetzlichen Richtlinien her nicht mehr zulässige Leuchtmittel ohnehin in Kürze hätten ausgetauscht werden müssen.