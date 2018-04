Umliegende Ortschaften auch im Blick behalten

Wichtig ist dem Planungsbüro auch, dass man trotz der Dominanz des Zentralortes Simmerath die Entwicklung der umliegenden Ortschaften nicht aus dem Blick verliert. Der aktuelle durchschnittliche Leerstand an Wohnungen in der Gemeinde Simmerath beträgt 1,2 Prozent. Betroffen seien hier vor allem die etwas abgelegeneren Ortschaften. Der Leerstand falle vor allem deshalb ins Auge, weil er sich auf die schlechtesten Lagen, beispielsweise an den Durchgangsstraßen, konzentriere.

Aus stadtplanerischer Sicht, erläutert Stadtplaner Peter Jahnen, sei ein Leerstand von mindestens drei Prozent wünschenswert. Auf dem Wohnungsmarkt bedürfe es einer gewissen Leerstandsquote, damit überhaupt ein Angebot zur Auswahl vorhanden sei und Interessenten nicht auf andere Wohnorte ausweichen würden.