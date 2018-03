SG Vossenack/Hürtgen will den neunten Sieg in Folge Von: kk

Letzte Aktualisierung: 9. März 2018, 11:58 Uhr

Nordeifel. In der Dürener Kreisliga A sorgt die SG Vossenack/Hürtgen zum Start in den zweiten Saisonabschnitt für Gesprächsstoff. Mit sieben Siegen in Folge hatten die Rureifeler sich in die Winterpause verabschiedet.