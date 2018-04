SG Höfen/Rohren gewinnt Derby in Strauch mit 5:1 Von: kk

Letzte Aktualisierung: 13. April 2018, 12:00 Uhr

Nordeifel. Die Überraschungen blieben in den Nachholspielen der C-Liga am Donnerstag aus. Das Derby zwischen Hertha Strauch und der SG Höfen/Rohren ging mit einem 5:1-Sieg klar an die Spielgemeinschaft.