Seminar zum Frühjahrsschnitt: Rosen wollen geschnitten werden

Nordeifel. „Es tut Rosen gut, abgefressen und geschnitten zu werden …!“ Die Rosenfreunde in der Städteregion Aachen laden für Samstag, 1. April, zu einem Seminar mit Theorie und Praxis ein. Sigrid Liedtke, Vorsitzende der Rosenfreunde aus Monschau: „Nach einem Schnitt treiben sie umso heftiger aus und blühen erstklassig.“

So sieht es auch Hans-Werner Schmidt, der den Workshop in diesem Jahr leitet: „Wer keine Rosen schneidet, hat gar keine – oder ihm ist die Zahl und die Qualität der Blüten egal.“ In der Natur gibt es interessante Mechanismen: Was nicht geschnitten wird, verholzt und vergreist und trägt immer weniger.

Nach einer griechischen Legende soll einst ein Esel in einen Weinberg eingedrungen und die Rebstöcke arg abgeweidet haben. Als der Weinbauer merkte, dass genau diese Reben im folgenden Jahr die doppelte Zahl von Trauben trugen, schnitt er fortan alljährlich seine Reben. Und so ähnlich haben wohl auch Rosenliebhaber herausgefunden, dassd er Frühjahrsschnitt zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen im Rosengarten gehört.

Schmidt: „Bei dieser Gelegenheit kann man totes und krankes Holz entfernen, die natürliche Wuchsform der Rose unterstützen, das Ganze auslichten und die Höhe begrenzen.“ Meist nehmen die Rosen manchen Schnittfehler hin: Sie akzeptieren, wenn man eher zu viel als gar nicht schneidet. Aber man sollte eben doch ein paar Grundkenntnisse besitzen: Zurzeit werden zum Beispiel nur die Öfterblühenden bearbeitet, die Einmalblühenden dagegen erst nach der Blüte im Juli/August.

Warum das so ist, erklärt der Referent vormittags ab 11 Uhr im Q-Bus in Imgenbroich. Nachmittags stehen mehrere Rosenfreunde als Helfer bereit, wenn es in einen Garten geht: Rosenscheren und Handschuhe sind also genauso mitzubringen wie angemessene Gartenkleidung.

Um Anmeldung wird gebeten

Immer halten die organisierten Rosenfreunde einige Plätze bei ihren Veranstaltungen für Nicht-Mitglieder frei. Wer an dem Workshop teilnehmen möchte, muss sich aber vorher anmelden unter Telefon 02402/72561 (Marion Marxreiter) oder per E-Mail an info@rosenfreunde-aachen.de. Eine Anmeldung ist auch bei dem Kooperationspartner Volkshochschule Aachen Süd möglich.