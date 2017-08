Mützenich.

Mittlerweile kommen sie fast jeden Sommer und doch ist es immer noch eine kleine Sensation: Am Sonntag hat wieder einmal eine Gruppe Weißstörche in der Eifel Station gemacht. Diesmal landete die Gruppe von neun stolzen Großvögeln am Reitsportzentrum im Kleinbüchel in Mützenich, verbrachte hier auch die Nacht und erhob sich erst am Montag in den Mittagsstunden wieder, um weiterzufliegen.