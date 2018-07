Simmerath.

„Alles ist möglich!“ So lautete das Motto der Projektwoche, die vergangene Woche an beiden Standorten der Sekundarschule Nordeifel über die Bühne ging. Alles, was die fünf Jahrgänge in Simmerath und Kleinhau in dieser Woche mit ihren Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet hatten, wurde dann am Mittwochabend im Rahmen eines großen Schulfestes präsentiert.