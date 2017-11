Simmerath/Monschau.

Eine große Erbschaft hat den Blinden- und Sehbehindertenverein der Städteregion Aachen e.V. in die Lage versetzt, die Bibliotheken in seinem Vereinsgebiet zweckgebunden zu unterstützen. Als letzte der städteregionalen Büchereien erhielten am Donnerstag die Büchereien Simmerath und Monschau die Spende über jeweils 5000 Euro für Medien für sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche.