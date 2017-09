Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Eicherscheid

Simmerath. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Samstagabend nahe Eicherscheid sechs Personen teils schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger hatte auf der Landesstraße 106 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten.

Der 18-jähriger Mann aus Monschau fuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Hyundai Getz die L106 von der Kreuzung „Am Gericht“ in Richtung Eicherscheid. Am Abzweig nach Huppenbroich verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegen kommenden VW Bus zusammen, in dem sich fünf Personen befanden: Großeltern, Eltern und die 9-jährige Tochter. Der VW Bus stürzte in den Straßengraben und überschlug sich.

Während alle Insassen den schwer beschädigten VW Bus selbständig verlassen konnten, wurde der 18-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Alle Beteiligten wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L106 komplett gesperrt.