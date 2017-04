Rollesbroich.

Auch In diesem Jahr feierte die St. Josef-Schützenbruderschaft Rollesbroich wieder Schützenfest. Das Fest begann am Sonntag mit der Abholung der amtierenden Schützenkönigin Astrid Breuer. Nachdem die Gesellschaft dort zunächst verweilte, zog sie dann zum Pfarrheim, wo es für alle zusammen Mittagessen gab, bevor sich die Schützen an das Kleinkaliber machten und die Ermittlung der neuen Majestäten begann.