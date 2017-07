Kesternich/Steckenborn.

Ein Bundesliga-Trainer ist nicht aller Tage zu Gast in der Nordeifel. Doch am letzten Samstag war es der Fall, als Anton Stefko bei der Tischtennisabteilung des TSV Kesternich Station machte. Die Abteilung hatte an einem Gewinnspiel mit über 70 Vereinen teilgenommen, bei dem lediglich eine Frage beantwortet werden musste, und war am Ende der glückliche Sieger.