Nordeifel - Schwerstes Unwetter seit Jahren lässt Eschbach zum reißenden Strom werden

Nordeifel.

Um 14.12 Uhr erging die erste Alarmierung an die Feuerwehr der Stadt Monschau. Eine Sturmböe hatte bei Kalterherberg einen Baum auf die Straße gefegt und damit gleichsam das zumindest für den Monschauer Raum schwerste Unwetter seit Jahren angekündigt. Denn was folgte, waren peitschenartiger Hagel mit Körnern so groß wie Tischtennisbälle, extremer Starkregen, Blitz, Donner und orkanartige Böen – und das über eine Stunde lang.