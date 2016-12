Schwerer Unfall mit einer Schwerverletzten: Sperrung auf der Himmelsleiter

Roetgen. Der Himmelsleiter genannte Abschnitt der Bundesstraße 258 zwischen Roetgen und Aachen musste am Dienstagabend für längere Zeit nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei Autos gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 18.40 Uhr am Dienstagabend. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen aber hatte eine 43-Jährige Stolbergerin bei einem Unfall, der kurz zuvor in Höhe der Einmündung Rotterdell passiert war, helfen wollen. Sie war offenbar ausgestiegen und befand sich auf dem dortigen Grünstreifen.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Simmerath bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Dabei erfasste er auch die 43-Jährige auf dem Grünstreifen, die daraufhin in den Graben geschleudert wurde. Ein bereits wartendes Fahrzeug wurde ebenfalls erfasst. Die Polizei hat alle drei Unfallfahrzeuge sicherstellen lassen.

Bei dem Unfall verletzte sich die Frau so schwer, dass sie vor Ort notärztlich versorgt werden musste. Ein Rettungswagen brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus. In der Nacht konnten die Ärzte Entwarnung geben: Die Stolbergerin schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Bereich der Himmelsleiter musste für die Dauer der aufwendigen Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.