Leichte Verunsicherung auf dem US-Markt

Ein wenig verunsichert blickt auch die Schwartz Gruppe auf den US-Markt. Die politischen Veränderungen nach der Präsidentenwahl schlagen auch auf die Wirtschaftsbeziehungen durch. Das Unternehmen aus der Eifel unterhält seit 2012 auch einen Standort in den USA nahe Chicago, um die Nähe zu den amerikanischen Kunden zu gewährleisten.

Schwartz-Geschäftsführer Alexander Wilden nennt als Beispiel den gestoppten Bau eines neuen Werks des Automobilherstellers Ford in Mexiko. Hier sei die Schwartz-Gruppe indirekt in Aufträge eingebunden gewesen. Diese Entscheidung habe für Irritationen gesorgt, auch weil noch offen sei, wie sich die Neuverhandlungen über die Handelsabkommen mit den USA in Zukunft gestalten würden.