Nordeifel - Schulschachcup in der Nordeifel

Nordeifel. Die beiden Vereine TV Konzen und SC Kalterherberg übernehmen die Ausrichtung des Aachener Schulschachcups. Es werden jeweils sieben Runden mit zehnminütiger Bedenkzeit gespielt, wobei die Kinder und Jugendlichen Punkte für ihre Schule sammeln. Die erfolgreichste Mannschaft erhält den Wanderpokal zur Ausstellung in ihrer Schule.

Das Turnier ist auf die sechs Spieltage am 2. Februar, 2. März, 13. April, 4. Mai, 8. und 26. Juni ausgelegt und findet in der Zeit von 16 bis ca. 18.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Konzen statt.

Für unter achtjährige Kinder wird eine eigene Gruppe gebildet, aus der der beste Kindergarten ebenfalls mit einem Pokal belohnt wird. Der Cup ist auch für Schachanfänger geeignet und dient der Vorbereitung zum Turnier um den Jugendpokal Monschauer Land, das Anfang Juli stattfinden wird. Die Teilnahme an den Turnieren ist unverbindlich und kostenlos, Rückfragen und Anmeldungen per E-Mail an karlplum@aol.com.