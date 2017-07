Schulfußball-AG an St. Ursula schwimmt weiter auf Erfolgswelle

Monschau.

Auch im nun zu Ende gehenden Schuljahr 2017/2018 hat die Schulfußball-AG an der Bischöflichen Mädchenrealschule Sankt Ursula in Monschau wieder tolle Erfolge feiern können: In gleich zwei Altersklassen holten die Schulmannschaften von St. Ursula die Städteregionsmeisterschaft in die Eifel.