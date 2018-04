Monschau - Schule und Fußball gegen Fluchtgedanken

Verein stellt sich der Öffentlichkeit vor

Eine Job- und Lebensperspektive möchte der Verein „Aba Don Jugendhilfe e.V. Monschau“ jungen Menschen in Ghana geben. Aba heißt: Africa Belongs (to the) Africans (Afrika gehört den Afrikanern). Don heißt Donation, das bedeutet Spende, Stiftung, wohltätige Organisation. Die Förderung schulischer und beruflicher Bildung, bis hin zum Aufbau einer eigenen Existenz, Toleranz gegenüber Andersgläubigen, anderen Kulturen und Sprachräumen, Selbstverantwortung, Erlernen demokratischer Strukturen, sinnvoller Umgang mit Ressourcen und das Kennenlernen verschiedener Mentalitäten und Kulturen ohne Korruption und Erniedrigung sind die Kernstücke der Philosophie des 2017 gegründeten in Monschau ansässigen Vereins. Der Verein „Aba Don Jugendhilfe Ghana“ möchte sich am Donnerstag, 12. April, der Öffentlichkeit vorstellen. Aus diesem Grund wird zu einem Vortrags- und Informationsabend eingeladen, der um 19 Uhr in der Gaststätte Jägersruh in Konzen beginnt. Hierzu sind alle Interessenten eingeladen.