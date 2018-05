Roetgen - Schützenfest in Roetgen an Himmelfahrt

Roetgen. Zum Schützenfest lädt die St. Hubertus Schützenbruderschaft ein. Am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), ist um 12.45 Uhr Treffen an der Schießhalle.

Um 13 Uhr beginnt der Abmarsch zum Abholen der Majestäten (Vogelsangstraße) mit anschließendem Umtrunk. Ankunft an der Schießhalle ist um 14.30 Uhr, anschließend folgt die Ermittlung der neuen Majestäten. Nach dem Prinzenschießen findet das Ausschießen des Preisvogels für die Bevölkerung statt. Geselliges Beisammensein, Grill und Cafeteria sowie Lasergewehrschießen, Hüpfburg und die Tombola mit vielen Preisen erwarten die Gäste.

Pfingstkirmes

Am 19. und 20. Mai ist Pfingstkirmes. Das Schmücken bei der neuen Majestät beginnt am Freitag, 18. Mai, 19.30 Uhr. Samstag, 19. Mai, 18 Uhr, ist Abmarsch zur Residenz der neuen Majestäten. Für 20 Uhr ist die Ankunft des Festzuges an der Schießhalle geplant, ab 20.30 Uhr die Verabschiedung der alten Majestäten sowie die Siegerehrung aus dem Ortsvereineschießen im März.

Ab 21 Uhr folgt die Inthronisierung der neuen Majestäten. Anschließend lädt die Schützenbruderschaft zum Tanz mit der Band „Smarties“, Eintritt frei. Am Montag, 21. Mai, findet der Frühschoppen in der Schießhalle ab 10.30 Uhr statt. Für Imbiss und Unterhaltung ist gesorgt.