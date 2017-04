Nordeifel.

„Das Internet ist meiner Meinung nach Fluch und Segen zu gleich. Wir können es zum Vermitteln wichtiger Nachrichten, aber auch als Waffe verwenden“, sagt Reinhard Palm, Lehrer am Franziskus Gymnasium in Vossenack. Der 58-Jährige unterrichtet an der Privaten Schule in der Gemeinde Hürtgenwald unter anderem Medienkunde und weiß, wovon er spricht.