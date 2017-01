Nordeifel.

G8 ist bei Schülern unbeliebt. Die kontroverse Debatte, ob das Abitur in Nordrhein-Westfalen für Schüler nach 12 oder 13 Jahre Schulzeit abgelegt werden soll, geht in die nächste Runde. Eine Elterninitiative will nach dem Scheitern im ersten Versuch jetzt erneut ein Volksbegehren starten. Über eine Million Unterschriften werden benötigt.