Erkensruhr.

„Hundert Pro haben wir jetzt das schönste Bushäuschen in Simmerath.“ An Selbstbewusstsein mangelte es dem kessen Teenager aus Erkensruhr sicher nicht, als er zusammen mit anderen Schulkindern aus dem sogenannten Kleinwalsertal der Eifel Ortsvorsteher Christoph Poschen das von ihnen in den Sommerferien farblich neu gestaltete Bushäuschen am Dörpches Backes präsentierte.