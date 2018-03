Simmerath - Schreibwerkstatt: Stoff für Geschichten versteckt sich überall

Simmerath.

Die Gemeindebücherei Simmerath präsentiert wieder unter der Leitung von Miriam Schaps im Zeitraum von April bis Juli eine Schreibwerkstatt für Jugendliche. „In einer Welt voller Geschichten“ lautet das aktuelle Motto. In Bildern, in Musik, in Gedanken, in den verschiedensten Situationen – überall verstecken sich Geschichten.