Roetgen - „Schrauberfreunde“ laden zu Gottesdienst in der Werkstatt ein

Roetgen. Im letzten Jahr haben die „Schrauberfreunde“ um den evangelischen Diakon Joachim Richter zum ersten Mal einen Motorradgottesdienst veranstaltet. Zur Saisoneröffnung lädt die Gruppe nun Biker, aber auch Fußgänger und Radfahrer wieder in ihre Werkstattscheune in Roetgen ein.

Am Samstag, 28. April, um 14 Uhr beginnt der Nachmittag mit einer Ausfahrt in Richtung Belgien. Treffpunkt ist an der B 258, Hausnummer 127 in Roetgen (gegenüber dem Motorrad-Center Lambert). Um 16 Uhr beginnt der Motorrad-Gottesdienst mit Livemusik der Rockband „Veto“. Anschließend gibt es einen Ausklang bei Gegrilltem, Getränken und „Benzingesprächen“.

Joachim Richter ist Prädikant und Diakon in der Evangelischen Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall und leidenschaftlicher Motorradfahrer. „Wir sprechen alle Interessierten an, egal welchen Glaubens oder auch ohne religiöse Zugehörigkeit“, sagt der 43-Jährige. Als Jugendleiter der Kirchengemeinde bietet er Gruppen für Kinder und Teenager an, gibt Konfirmandenunterricht, feiert Gottesdienste, organisiert Ferienfreizeiten, Zelttage und einen Poetry-Slam oder startet Aktionen für Obdachlose oder gegen das Atomkraftwerk Tihange.

Seine Hobbys als Sänger der Band „Veto“ und Motorradfahrer- und Schrauber verbindet er mit seinem Engagement in der Gemeinde. „Ich liebe das Gefühl von Freiheit beim Motorradfahren“, erzählt der gebürtige Thüringer, der seit 2004 in der Region lebt. „Außerdem kommt man in Kontakt mit vielen netten Leuten. Ich hoffe, dass es bei unserem Motorrad-Gottesdienst auch so ist, und wir ins Gespräch kommen – nicht nur über Motorräder.“