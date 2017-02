Roetgen.

Die Zeiten, in denen an Wieverfastelovend das sogenannte schwache Geschlecht sich mit Scheren bewaffnet auf Krawattenjagd begab, sind auch in Roetgen offensichtlich vorbei. Als Mann konnte man sich aber schon immer ungefährdet ins weibliche Getümmel im Roetgener Festzelt stürzen, wo auch an diesem Fettdonnerstag die Weiber wieder außer Rand und Band waren.