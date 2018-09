Dedenborn.

Eigentlich sieht er ja ganz nett aus, dieser Schmetterling, der sich an einer Fensterscheibe in Dedenborn nieder- und sich auch bereitwillig fotografieren ließ. Aber als der Versuch scheiterte, den Namen in einem der üblichen Bestimmungsbücher zu finden, war klar, dass es sich nicht um einen einheimischen Schmetterling handelte. Heinz Weishaupt aus Mützenich konnte diesen 40 bis 45 Millimeter großen Falter dann mit Hilfe von Bildern aus dem Internet bestimmen: Es ist der berüchtigte Buchbaumzünsler, der in ganz Europa mittlerweile große Schäden an Buchsbaumhecken und -gebüschen anrichtet.