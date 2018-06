Mützenich - Schmugglerfest im Ortskern gefeiert

Mützenich.

Zum dritten Mal fand dieses Jahr das Schmugglerfest in Mützenich statt. Im Gegensatz zu den Jahren 2013 und 2015 luden die Veranstalter am Sonntag zum Heimatmuseum „Uraalt Scholl“ in der Dorfmitte ein. Angeboten wurde an verschiedenen Ständen unter anderem Honig, frisches Steinofenbrot und Monschauer Senf.