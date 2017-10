Nordeifel.

In der Dürener Kreisliga A spricht einiges dafür, dass die beiden Nordeifelteams, TuS Schmidt und die SG Vossenack/Hürtgen, nach dem aktuellen Spieltag den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Die SG Vossenack/Hürtgen rehabilitierte sich für die 0:6-Niederlage in Lendersdorf und schickte Aufsteiger FC Krauthausen am vergangenen Spieltag mit einer 1:4 Niederlage auf die Heimreise.