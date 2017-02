Samstag und Sonntag: Budenzauber des TV Konzen in Simmerath

Simmerath. Budenzauber in Simmerath: Der TV Konzen lädt Samstag und Sonntag zu seinem schon traditionellen Jugendfußball-Hallenturnier in die Sporthalle des Berufskollegs in Simmerath.

Wie jedes Jahr eine Woche vor Karneval rollt und fliegt der Ball auch diesmal am Samstag, 18. Februar, und Sonntag, 19. Februar, jeweils ab 10 Uhr durch die Dreifachhalle Im Römbchen. Am Samstag tragen die E1- und E2-Junioren ab 10 Uhr sowie die F2-Jugend (ab 15 Uhr) ihre Turniere aus, ehe ab 18 Uhr das beliebte Turnier der Ortsvereine um den begehrten großen Wanderpokal steigt. Auch am Sonntag geht es hoch her in der Halle.

Die F1-Junioren spielen dann von 10 bis 12.15 Uhr und anschließend die Bambini von 12.30 bis 14.45 Uhr. Der Sonntagnachmittag gehört dann den kickenden Mädels: Zunächst sind von 15 bis 17.15 Uhr die D-Juniorinnen am Ball, zum Abschluss ab 17.30 Uhr dann die C-Mädels. Bei allen Turnieren ist für Speis und Trank der Aktiven und Zuschauer mit leckerem Kuchen, Salaten, Süßem und Herzhaftem gesorgt.