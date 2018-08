Rott.

Elf Jahre sorgte Jürgen Lipka beim SV Rott für eine Menge Spektakel und Furore. Mit den Rot-Weißen stieg der engagierte Trainer aus den Niederungen der Aachener Kreisliga A im Eiltempo in die Mittelreinliga auf, in der der SV Rott zwei Spielzeiten verbrachte, dann aber leider wieder in die Landesliga abstieg. Wenige Spieltage vor dem Ende der Saison 2014/15 verabschiedete der Coach sich vom Rotter Tiergarten.