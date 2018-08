Eicherscheid.

In den meisten Fällen werden die Mannschaften, die nach der Saison den Abstieg nicht verhindern konnten, in der neuen Spielzeit ziemlich hoch gehandelt, wenn es darum geht, umgehend den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. So auch bei der Eicherscheider Germania, die nach dem Abstieg aus der Landesliga schnell im neuen Umfeld der Bezirksliga Fuß fassen wollte.