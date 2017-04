Saisoneröffnung: Kurkonzerte im Kneipp-Kurort Gemünd

Gemünd. Auch in diesem Jahr finden wieder die beliebten Kurkonzerte im Kurpark von Gemünd statt. Die Saison wird traditionell mit einem Osterkonzert des Musikvereins Concordia Dreiborn am Ostersonntag, 16. April, um 16 Uhr im Kurhaus Gemünd eingeleitet.

Von Anfang Mai bis Ende September erklingen dann immer sonntags von 16 bis 17.30 Uhr die musikalischen Weisen im Musikpavillon im Kurpark Gemünd. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, dann wird nach Möglichkeit in das benachbarte Kurhaus ausgewichen.

Die Tourismus- und Kulturförderung der Stadt Schleiden hat wieder eine abwechslungsreiche Mischung aus Blasmusik, Chorgesang, Akkordeonspiel und Salonmusik zusammengestellt. In diesem Jahr steht auch ein Klavierkonzert der leichten Muse auf dem Programm. Der Besuch der Kurkonzerte ist kostenlos.

Der Flyer mit allen Konzert-Terminen und den jeweiligen Künstlern und Interpreten ist in der Tourist-Info im Nationalpark-Tor Gemünd und im Rathaus Schleiden erhältlich und kann als PDF-Dokument im Internet auf der Seite www.natuerlich-eifel.de heruntergeladen werden.

Begonnen wird am 16. April (Ostersonntag) mit dem Musikverein Concordia Dreiborn, 7. Mai, Bergmusikanten Ettelscheid, 14. Mai (Muttertag) Musikverein Schöneseiffen, 21. Mai Musikverein Concordia Dreiborn, 28. Mai, Zupfmusikfreunde Heimbach, 4. Juni (Pfingstsonntag) Musikverein Eifelklänge Herhahn, 11. Juni Akkordeon-Orchester Monschauer Land, 18. Juni Klavierkonzert der leichten Muse mit Tatjana Shpiljuk, 25. Juni Trommler- und Pfeiferkorps Kalterherberg, 2. Juli Musikverein Eifelklänge Herhahn, 9. Juli Blasorchester St. Cäcilia Mutscheid, 16. Juli Musikverein Schöneseiffen, 23. Juli Männergesangverein 1892 Vussem, 30. Juli Take Four, 6. August Salon-Ensemble Beda, 13. August Musikverein Harmonie Reifferscheid, 20. August Knickerbocker, 27. August Musikverein Waldorf, 3. September Musikverein Concordia Dreiborn, 10. September Musikverein Schöneseiffen, 18. September Musikverein Eifelklänge Herhahn, 24. September Bergmusikanten Ettelscheid.